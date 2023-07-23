В Краснодарском крае сильный ветер сдул надувные аттракционы на пляже

Сильный ветер от смерча сдул надувные аттракционы на пляже в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «ТК Краснодар».

На кадрах видно, что аттракционы сбили проходивших по берегу людей.

Ранее в Подмосковье вагонетка развлекательного аттракциона вылетела с рельсов вместе с пассажирами.

Карусель «Веселая волна» заходила на очередной круг, когда внезапно один из открытых вагончиков потерял сцепку с полозьями и улетел по траектории движения, приземлившись на землю. По информации Telegram-канала 112, в результате жестокого падения две 15-летние пассажирки получили сотрясение мозга, у одной из пострадавших был диагностирован перелом плеча.

Авария в парке Орехово-Зуево произошла вчера. На место происшествия прибыли пожарные службы и бригада скорой медицинской помощи. Школьниц госпитализировали.

Известно, что родители детей, успевших прокатиться на «американских горках» до происшествия, высказали свое возмущение по поводу состояния аттракциона.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.