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Женщина угрожала отрезать ребенку пальцы и попала на видео

В Якутии женщина избила ребенка во время стрима и угрожала отрезать ему пальцы

В якутских социальных сетях распространилось видео, на котором женщина избивает ребенка, ее действия транслировались в прямом эфире. Об этом сообщается в Telegram-канале «Криминальная Якутия».

Стрим женщина проводила на одной из популярных видеоплатформ, во время эфира она обнаружила, что ребенок что-то украл из ее сумки. Якутянка накричала на подозреваемого в воровстве мальчика, ударила его по голове, схватила ножницы и взяв мальчика за руку, угрожала отрезать ему пальцы.

Поняв, что происходящее попало на видео, женщина остановила трансляцию. В полицию обратились подписчики, которые смотрели стрим и стали невольными свидетелями издевательств над ребенком, видео заинтересовались в правоохранительных органах.

«По распространенному в интернете видео, где запечатлены действия женщины с признаками ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе МВД по Якутии.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении волгоградца, пытавшего девушку во время стрима.

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