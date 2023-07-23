Премьеру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор

Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, его состояние оценивается как хорошее. Об этом сообщило радио Kan, передает ТАСС.

В данный момент премьер-министр остается под наблюдением в отделении кардиологии медицинского центра «Шиба» в Тель-Авиве.

Врачи, по данным радиостанции, рекомендовали Нетаньяху данную операцию после того, как накануне вечером его устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии.

Решение о выписке чиновника в воскресенье, как хочет его канцелярия, или о том, чтобы Нетаньяху оставили в больнице для дальнейшего наблюдения, пока не принято.

Ранее стало известно, что министр юстиции, вице-премьер Израиля Ярив Левин будет выполнять обязанности премьер-министра страны, пока Нетаньяху делают операцию на сердце.

15 июля Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой. Этот случай стал вторым за год. Как сообщало издание Jerusalem Post, при поступлении в медучреждение политик был в сознании. 16 июля премьер-министра Израиля выписали из больницы. При этом кардиологи имплантировали в его сердце устройство для мониторинга сердечной аритмии.

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