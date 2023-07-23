Жительница Кемерово раскрыла подробности поисков пропавшего шестилетнего мальчика

Шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в микрорайоне Кедровка в Кемерово, местные жители и волонтеры искали всю ночь, но ребенок не откликался ни на какие звуки. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Дарья, принимавшая участие в поисках. По ее словам, мальчик ушел из дома один, пока его отец собирал червей перед походом на рыбалку.

«Очень много народу отозвалось, приезжала группа «ЛизаАлерт», создали штаб. Всю ночь искали ребенка, но он был с особенностями: не разговаривал, не откликался ни на какие звуки, мычал и все. Они с отцом собирались на рыбалку, пока отец искал червей, мальчик ушел из дома молча. Семья многодетная, остались еще трое детей», — сказала она.

Дарья отметила, что ребенка искали около водоемов, в лесу и в поселке. По ее словам, утром тело ребенка нашли в дамбе недалеко от дома, мальчик утонул.

«Были версии, что видели его с другим мальчиком, поэтому поисковая операция распределилась: искали и около водоемов, и в лесу, и в поселке, где многоквартирные дома находятся, на детских площадках. Вызывали кинологов. Собака дошла до развилки и след не поймала никакой больше, не указала. Ребенок ушел в 17:20 из дома, а ориентировку, что пропал, дали только в пол-одиннадцатого, когда было темно. Соответственно, ходили с фонариками, кричали и искали. Но поскольку он был с особенностями, мог испугаться, не слышать. Версии были всякие: что ребенок в кустах прячется, может быть, наплакался, уснул где-то. Всю ночь искали, так и не нашли. К утру на дамбе, которая недалеко от их дома, нашли ребенка. Оказалось, что утонул», — пояснила она.

22 июля шестилетний мальчик, живший в микрорайоне Кедровка в Кемерово, вышел за пределы приусадебного участка своего дома и не вернулся домой. Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело о пропаже ребенка. Позже в Telegram-канале ведомства сообщили, что тело ребенка обнаружили в водоеме, расположенном недалеко от его дома. Следователи совместно со специалистами осматривают место происшествия. Уточняется, что в рамках расследования будут назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе и судебно-медицинская, которая установит причину смерти ребенка.

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