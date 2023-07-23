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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Гроза и до +21 градуса ожидаются в Москве 23 июля

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до +21°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, днем 23 июля температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах +19°C — +21°C, а ночью похолодает до +12°C.

В Московской области днем ожидается от +18°C до +23°C, ночью — не ниже +9°C.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6–11 м/c. При грозе возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в Москве до конца июля сохранится временами дождливая погода, а температура воздуха в эти дни не будет превышать +20...+25°C.

19 июля в Москве из-за плохой погоды временно закрылись парки культуры и отдыха, а также столичный зоопарк. Накануне днем в городе и Московской области начался сильный ливень с грозой, сопровождающийся сильными порывами ветра. В результате в столице оказались повалены почти 60 деревьев, повреждены более 50 автомобилей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая будет погода к началу августа.

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