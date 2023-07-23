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В Москве после ЧП открыли съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ «Времена года»

Дептранс Москвы: съезд к ТЦ «Времена года» открыт после прорыва трубы с горячей водой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Съезд с Кутузовского проспекта к торговому центру «Времена года» открыли после ЧП, в результате которого погибли четыре женщины. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ «Времена года» открыт», — сказано в сообщении.

Съезд был закрыт в субботу после происшествия в ТЦ «Времена года», где днем прорвало трубу с горячей водой. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека.

По информации Telegram-канала Shot, все погибшие были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой, при этом в здании не звучала сигнализация и не объявлялась эвакуация. В медицинских службах сообщали о 10 пострадавших.

Из-за льющейся воды порядка 20 человек были заблокированы внутри ТЦ. Агентство «Москва» со ссылкой на экстренные службы передавало, что они находятся «в безопасном помещении». К настоящему моменту эти люди уже покинули здание. Telegram-канал Mash также писал, что на втором этаже был слышен запах аммиака.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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