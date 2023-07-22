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Роспотребнадзор не подтвердил выброс аммиака при прорыве трубы в ТЦ «Времена года»

Роспотребнадзор: выброса аммиака при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве не было

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Alexander Paramoshin/Reuters

Роспотребнадзор не подтвердил выброс аммиака при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве, сообщается на сайте ведомства.

«Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по Москве не подтверждается», — говорится в сообщении.

Ранее число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве выросло до 10.

По информации источника, десять человек получили ожоги, девятерых из них госпитализировали, одного человека направили на амбулаторное лечение.

Telegram-канал «112» сообщил, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека.

По информации Shot, все погибшие были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой, при этом в здании не звучала сигнализация и не объявлялась эвакуация.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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