Завершены спасательные работы в ТЦ «Времена года» в Москве, где произошел прорыв трубы с кипятком, передает ТАСС.

На месте продолжат работать правоохранительные органы.

Также появились первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве.

Отмечается, что у пострадавших обожжены ноги. В здании остаются люди, заблокированные паром и кипятком. Еще четыре человека погибли.

Также сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.

Уточняется, что торговый центр обесточили. В настоящий момент заблокированные люди остаются на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что в столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте днем 22 июля произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги. Отмечалось, что на место чрезвычайного происшествия направлены оперативные службы, устанавливается число пострадавших в результате прорыва горячей воды.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.