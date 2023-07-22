Один человек погиб при прорыве кипятка в ТЦ в Москве

Один человек погиб при прорыве кипятка в ТЦ «Времена года» в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. По его данным, погибла женщина.

Днем 22 июля стало известно, что в столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте днем 22 июля произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги. Отмечалось, что на место чрезвычайного происшествия направлены оперативные службы.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы сообщило, что при прорыве трубы с горячей водой в московском торговом центре «Времена года» пострадали три человека, 18 заблокированы.

Днем 22 июля в столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой, посетители ТЦ получили ожоги. Отмечалось, что на место чрезвычайного происшествия направлены оперативные службы.

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