Названо число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в московском ТЦ

При прорыве трубы с горячей водой в московском торговом центре «Времена года» пострадали три человека, 18 заблокированы. Об этом свидетельствует информация экстренных служб, пишут РИА Новости.

«Три человека пострадали, 18 отрезаны от выхода, но находятся в безопасном помещении», — сообщили там.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте днем 22 июля произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги. Отмечалось, что на место чрезвычайного происшествия направлены оперативные службы, устанавливается число пострадавших в результате прорыва горячей воды.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.

Точные причины коммунальной аварии в московском торговом центре на Кутузовском проспекте пока неизвестны.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.