В московском ТЦ «Времена года» оказались заблокированы трое человек

Экстренные службы сообщили, что в московском ТЦ «Времена года» после прорыва трубы с кипятком оказались заблокированы трое человек, спасением которых занимаются сотрудники МЧС, передает ТАСС со ссылкой на очевидца.

Сообщается, что на фоне ЧП сотрудница торгового центра перенесла сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что 50 посетителей ТЦ «Времена года» получили ожоги в результате ЧП. На место выехали сотрудники скорой помощи и спасатели.

По данным Telegram-канала Baza, четверо пострадавших в результате ЧП госпитализированы, а еще 20 проходят медосмотр.

«Из вентиляции и подземных сооружений валит горячий пар», — сообщает канал. На месте работают экстренные службы.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте днем 22 июля произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги. Отмечалось, что на место чрезвычайного происшествия направлены оперативные службы, устанавливается число пострадавших в результате прорыва горячей воды. Точные причины коммунальной аварии в московском торговом центре на Кутузовском проспекте пока неизвестны.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.