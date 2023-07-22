В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе повреждено промышленное предприятие. Сообщение было размещено в Telegram-канале чиновника.

По словам Лысака, никто из жителей не получил ранения в результате произошедшего.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в в Днепропетровской области произошли взрывы, сработала ПВО.

В ночь с 21 на 22 июля воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненных в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.