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Красную площадь временно закроют

Красную площадь закроют для посетителей 22 июля

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В Москве временно закроют доступ посетителей на Красную площадь, в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Об этом сказано в сообщении, опубликованном отделом по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

В нем говорится, что Красная площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в субботу, 22 июля, будут недоступны для посещения из-за проведения мероприятия. О каком именно мероприятии идет речь, не уточняется.

Ранее в Москве арестовали мужчину за попытку поджога Мавзолея Ленина.

Ранее мужчина облил Мавзолей оливковым маслом с криками.

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