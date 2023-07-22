В Оренбургской области школа выплатит девочке компенсацию за травму

Советский районный суд Орска (Оренбургская область) обязал школу выплатить первокласснице компенсацию за травму, которую девочка получила во дворе образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент, в результате которого девочка попала в больницу, произошел зимой 2023 года. Школьница поскользнулась на наледи во дворе школы и упала. В результате ребенок получил перелом предплечья.

Служебная проверка признала виновными в случившемся завхоза и дворника, которые не позаботились об очищении двора от снега.

Девочка долгое время восстанавливалась после травмы: не могла самостоятельно одеваться, обслуживать себя. Ее везде сопровождала мать, которая и обратилась в суд с иском к образовательной организации.

В результате суд частично удовлетворил требования женщины, и взыскал в пользу девочки компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Также школа должна будет выплатить компенсацию матери девочки в размере 30 тыс. рублей и покрыть судебные расходы.

Ранее в Вологодской области ребенок получил 300 тыс. рублей после падения с качелей.