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В Оренбургской области школа выплатит девочке компенсацию за травму

В Орске школа выплатит 100 тыс. рублей первокласснице за полученный перелом

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Советский районный суд Орска (Оренбургская область) обязал школу выплатить первокласснице компенсацию за травму, которую девочка получила во дворе образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент, в результате которого девочка попала в больницу, произошел зимой 2023 года. Школьница поскользнулась на наледи во дворе школы и упала. В результате ребенок получил перелом предплечья.

Служебная проверка признала виновными в случившемся завхоза и дворника, которые не позаботились об очищении двора от снега.

Девочка долгое время восстанавливалась после травмы: не могла самостоятельно одеваться, обслуживать себя. Ее везде сопровождала мать, которая и обратилась в суд с иском к образовательной организации.

В результате суд частично удовлетворил требования женщины, и взыскал в пользу девочки компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Также школа должна будет выплатить компенсацию матери девочки в размере 30 тыс. рублей и покрыть судебные расходы.

Ранее в Вологодской области ребенок получил 300 тыс. рублей после падения с качелей.

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