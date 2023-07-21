Мишустин уволил Паршина с должности замглавы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил с поста заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максима Паршина по его просьбе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра... по его просьбе», — сообщается в распоряжении.

13 июля стало известно, что суд отправил замглавы Минцифры России Максима Паршина под домашний арест на два месяца. До этого Басманный суд Москвы отправил под домашний арест взяткодателя Александра Моносова по делу заместителя главы Минцифры о получении взятки в особо крупном размере.

Паршин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По его словам, Паршин был задержан 12 июля в момент получения взятки в размере 3,5 млн в одном из ресторанов Москвы.

В Минцифры сообщали, что в связи с проводящимся в отношении Паршина расследованием министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам.

Ранее правоохранители арестовали бывшего сенатора от Рязанской области.