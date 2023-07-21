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Тиньков прокомментировал снятие санкций Великобритании

Бизнесмен Олег Тиньков поблагодарил демократию после снятия с него британских санкций

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olegtinkov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бизнесмен, основатель »Тинькофф банка» Олег Тиньков после снятия с него британских санкций поблагодарил демократию за такое решение. Пост об этом он опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Английские чиновники, пишет Тиньков, ранее совершили ошибку, введя в отношении него санкции после начала военной операции России на Украине, «но как и много раз говорил, демократии, в отличии от диктаторских режимов, могут и умеют исправлять свои ошибки».

«И в конце концов правда побеждает, в отличит от автократии. <...> Спасибо демократии», — заключил он.

20 июля стало известно, что Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Ограничения были введены 24 марта прошлого года, и с самого начала предприниматель считал это ошибкой и списывал на «бюрократическую спешку». В марте агентство Bloomberg сообщало, что Тиньков официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

31 октября Тиньков сообщил о решении отказаться от гражданства РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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