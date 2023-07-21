Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал Стрелкова

Суд отправил Игоря Стрелкова под арест до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму

Мещанский суд Москвы постановил арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете, передает РИА Новости.

Стрелков просил суд отправить его под домашний арест. В ходе заседания суда следователь заявил, что экс-министр имеет множество связей и владеет навыками конспирации, из-за чего он может помешать расследованию дела и скрыться. Свою вину он не признает.

Ему вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета). Стрелкову может грозить до 5 лет лишения свободы.

О задержании Игоря Стрелкова и обысках в его квартире 21 июля сообщило издание РБК. По словам супруги задержанного, его увезли из дома в неизвестном направлении представители правоохранительных органов.

Ранее задержание экс-министра обороны ДНР прокомментировал полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис. По его мнению, этого следовало ожидать, так как Стрелков был первым в списке патриотов, которые поддерживали проведение спецоперации, но критиковали то, как она проводилась.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях