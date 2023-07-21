Суд арестовал Стрелкова

Мещанский суд Москвы постановил арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете, передает РИА Новости.

Стрелков просил суд отправить его под домашний арест. В ходе заседания суда следователь заявил, что экс-министр имеет множество связей и владеет навыками конспирации, из-за чего он может помешать расследованию дела и скрыться. Свою вину он не признает.

Ему вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета). Стрелкову может грозить до 5 лет лишения свободы.

О задержании Игоря Стрелкова и обысках в его квартире 21 июля сообщило издание РБК. По словам супруги задержанного, его увезли из дома в неизвестном направлении представители правоохранительных органов.

Ранее задержание экс-министра обороны ДНР прокомментировал полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис. По его мнению, этого следовало ожидать, так как Стрелков был первым в списке патриотов, которые поддерживали проведение спецоперации, но критиковали то, как она проводилась.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.