Массовая стрельба произошла в Балтиморе

По меньшей мере четыре человека погибли и 25 получили ранения в результате стрельбы в городе Балтимор, штат Мэриленд, сообщают местные СМИ.

По данным BNO News, перестрелка началась ночью на вечеринке, там собрались более 100 человек.

Очевидцы сообщили, что люди собрались на ежегодное празднование под названием «Бруклинский день». Один из свидетелей рассказал, что слышал до 30 выстрелов.

Ранее стрельба произошла в аэропорту Кишинева. Как стало известно, огонь открыл гражданин Таджикистана, который скрывался от следствия. В результате погибли два человека.

Кроме того, сообщалось, что в Хорватии 60-летний мужчина открыл огонь по соседям и поджег три дома.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.