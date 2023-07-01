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Преступник, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева, находился в розыске

Открывший стрельбу в аэропорту Кишинева преступник скрывался от правоохранительных органов

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в кишиневском аэропорту, на родине совершил похищение человека и скрывался от следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру Таджикистана.

По имеющейся информации, 23 июня в Душанбе было осуществлено похищение первого заместителя председателя «Ориенбанка» Шухрата Исматуллоева. В ходе следствия было установлено, что одним из членов организованной группы преступников был Рустам Ашуров, который через Турцию бежал в Молдавию, чтобы затем скрыться в странах Европейского Союза.

Как сообщила генеральная прокуратура Таджикистана, Ашуров при попытке задержать его в аэропорту Кишинева завладел пистолетом сотрудника правоохранительных органов и открыл огонь, застрелив двух молдавских силовиков и ранив одного пассажира, а затем взял в заложники несколько человек. Была проведена специальная операция, в ходе которой преступник был ранен и задержан.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны должны пойти в отставку после убийства двух человек в результате стрельбы в аэропорту Кишинева. По его словам, этот несчастный случай продемонстрировал неспособность властей обеспечить безопасность стратегических объектов и населения.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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