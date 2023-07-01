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В Госдуме рассказали, сколько домов можно построить на одном участке в России

Депутат Гаврилов объяснил, сколько домов россияне могут построить на одном участке

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Илья Питалев/РИА Новости

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что в России отсутствуют ограничения на количество домов на одном участке, но максимальный процент застройки земельного участка составляет 60%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ограничений в отношении количества объектов капитального строительства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, размещенных на одном земельном участке, действующим законодательством напрямую не предусмотрено. Допустимое количество жилых домов на одном участке определяется его размерами и градостроительным регламентом территориальной зоны, в границах которой расположен участок (например, правилами землепользования может быть предусмотрен максимальный процент застройки земельного участка 60%)», — отметил депутат.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал о юридических тонкостях подготовки к строительству частного дома на земельном участке. По его словам, сперва нужно подать уведомление о планируемых работах, а также пригласить кадастрового инженера для уточнения вопросов с реестровыми ошибками, к примеру, правильности установки забора. Парламентарий также напомнил, что разрешения на строительство объектов на дачном участке не требуется.

Ранее аналитики нашли самый дорогой частный дом в России.

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