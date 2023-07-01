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В Дубай вылетел задержанный из-за задымления самолет

Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Пулково в Дубай

Самолет рейса Петербург — Дубай, вылет которого 30 июня был задержан из-за задымления, отправился по маршруту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на онлайн-табло аэропорта Пулково.

«Отправлен в 4:49», — говорится в строке табло.

Самолет должен был вылететь в 23:15 мск пятницы, но он был отложен из-за ЧП.

30 июня стало известно, что в аэропорту Пулково у самолета Boeing-777 авиакомпании Emirates задымился двигатель. Из-за инцидента с борта было эвакуировано 240 человек, никто не пострадал. Сам борт был отбуксирован обратно на место стоянки. По факту задымления СК и прокуратура организовали проверки. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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