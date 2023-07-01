В России с 1 июля некоторым пенсионерам повысят пенсии

Трем категориям российских пенсионеров с 1 июля увеличат пенсии. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что ежемесячную доплату в размере 7,5 тыс. рублей будут получать те, кому в июне исполнилось 80 лет. Также для пенсионеров, чья трудовая деятельность завершилась в предыдущие месяцы, предусмотрена индексация выплат за то время, пока они работали. Кроме того, в июле пересчитают пенсии для предоставивших дополнительные документы для учета нового стажа.

До этого сообщалось, что родители первоклассников и пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от работодателей в рамках оказания социальной поддержки сотрудников. Информацию о подобном праве следует искать в локальных актах организаций, в которых трудятся граждане. Прежде, чем обратиться за соответствующей помощью, россиянам необходимо проверить, числятся ли их работодатели в программе соцподдержки сотрудников.

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