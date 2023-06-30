В полиции Молдавии рассказали об открывшем стрельбу в аэропорту Кишинева

Глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что Стрелявший в аэропорту Кишинева не значился в международном розыске в момент приезда в республику. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет никакого подтверждения, что стрелявший был связан с военными или полувоенными структурами за пределами Молдовы, он не проходил по линии мониторинга иностранных правоохранительных органов и не значился в базах данных по розыску», — заявил Чернэуцяну.

До этого исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что устроившему стрельбу в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение.

Также Мунтяну рассказал, что мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева вечером в пятницу, 30 июня, госпитализирован в тяжелом состоянии под охраной.

Молдавский премьер-министр Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдавию. В результате стрельбы погибли два человека. Он добавил, что в результате инцидента был ранен один из пассажиров, ему оказана необходимая медицинская помощь. В прокуратуре Молдавии заявили, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.

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