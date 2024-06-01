Путин поручит ускорить работу по соцподдержке некоторых категорий участников СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой пообещал поручить правительству ускорить работу по соцподдержке некоторых категорий участников специальной военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Цивилева обратила внимание, что нередко бывают случаи, когда затягивается время выдачи удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО. Также проблемы встречаются при оформлении инвалидности как участников боевых действий для тех, кто состоял в частной военной компании, или был защитником Донбасса, обратила внимание она.

Глава государства в свою очередь обратил внимание, что если военные не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и боевые задачи на фронте решать сложнее. Он пообещал сделать все, чтобы правительство и ведомства ускорили комплексную работу по соцподдержке участников СВО.

До этого Путин заявил, что участники СВО, которые в настоящее время отстаивают суверенитет РФ, являются подлинной опорой страны.

Ранее Путин потребовал от чиновников работать так же напряженно, как участники СВО.