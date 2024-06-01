Лучшее в истории лекарство против агрессивного рака легкого может стать доступнее

Пациенты с агрессивным ALK-положительным раком легких могут продлить свою жизнь на несколько лет с помощью нового препарата. Эксперты называют его лучшим в истории средством против этой болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Препарат Лорлатиниб был разработан компанией Pfizer. Он связывается с белком ALK на поверхности раковых клеток, блокируя их рост. В исследовании эффективности препарата приняли участие 296 человек с ALK-положительным немелкоклеточным раком легких. У всех была обнаружена мутация в гене ALK, которая повышает риск метастазов в мозге. На момент диагностирования рака у четверти пациентов с этой опухолью уже есть метастазы в головном мозге.

Примерно шесть из десяти пациентов, получавших Лорлатиниб ежедневно, смогли прожить пять лет без прогрессирования рака. Напротив, у более 50% пациентов, принимавших другое лекарство, наблюдалось прогрессирование заболевания уже через девять месяцев. Таким образом, Лорлатиниб продлил жизнь людям с ALK-положительным раком легкого больше, чем любое другое лекарство. Авторы работы отметили, что невозможно сказать, на сколько именно лекарство может продлить жизнь, поскольку большинство участников исследования продолжают жить без прогрессирования заболевания.

Препарат доступен для пациентов с 2020 года, но только для тех, кто исчерпал все остальные варианты лечения: в год его получают менее 100 человек. Новое исследование может привести к более широкому применению лекарства.

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