Названа стоимость содержания кроссовера Haval F7x

За 5 лет на содержание китайского кроссовера Haval F7x его владельцу придется потратить почти 2,6 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По данным аналитиков, стоимость 1 км пробега составляет 25,93 рубля, в месяц же содержание машины обойдется в 42,2 тыс. рублей, за год — 518,7 тыс. рублей. Стоимость владения Haval F7x за пять лет составит 2,59 млн рублей.

Расчет ориентирован на среднестатистического москвича, который за год проезжает 20 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.

Расчеты проводились для автомобиля Haval F7x в версии Comfort, его стоимость составляет 2,5 млн рублей.

До этого стало известно, что компания Voyah, премиальная дочерняя фирма Dongfeng, начала предварительные продажи новой гибридной версии кроссовера Free.

Цены на новинку не раскрываются, но ожидается, что она будет доступнее полноприводного варианта кроссовера, который в Китае продаётся за 270 тыс. юаней (3,36 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее руководство Женевского автосалона отказалось от дальнейшего проведения выставок.