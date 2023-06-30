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Минюст внес БГ в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова и журналиста Караулова

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Алексей Куденко/РИА Новости

Минюст РФ внес певца Бориса Гребенщикова и журналиста Андрея Караулова, а также еще троих человек и организацию и два издания в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.

В пояснении к признанию Гребенщикова иноагентом написано, что он «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против СВО и получал финансирование из иностранных источников.

Караулова обвинили в том, что он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Также в перечень иноагентов включены член партии «Яблоко» Андрей Морев, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, журналист Алексей Горпинченко и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, а также образовательная организация «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision, а также издание «Бумага».

Ранее Борис Гребенщиков заявил, что Россия не перестанет существовать из-за «душевного нездоровья нескольких людей».

Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов доцента МГУ.

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