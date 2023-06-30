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Экс-глава района в Ленобласти получил 7 лет колонии за коррупцию

Экс-глава района в Ленобласти получил 7 лет за хищение более 730 млн рублей

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Depositphotos

Экс-глава Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов признан виновным в хищении бюджетных средств на сумму свыше 730 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Орлову наказание в виде 7 лет лишения свободы, со штрафом в размере 750 тысяч рублей, с запретом занимать должности в госорганах на 2 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по декабрь 2019 года Орлов вместе с подельниками перевел бюджетные средства на счета коммерческих компаний. В общей сложности было переведено более 738 млн рублей.

Ранее глава постоянной комиссии Горсовета Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев сообщил ТАСС, что на очередной сессии депутаты приняли решение о лишении полномочий в связи с утратой доверия двух депутатов — Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан в РФ иностранным агентом).

Полномочия депутатов, а также трудовые договоры их помощников истекают 4 июля. В объединении «Коалиция 2020», от которой избирались Пирогова и Бойко, заявили, что депутаты будут оспаривать решение в суде.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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