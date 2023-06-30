Гендиректора концерна «Автоматика» задержали по подозрению в мошенничестве

Гендиректора концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») Андрея Моторко задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

СК просит суд арестовать его до 27 августа. Также следствие обратилось в суд с требованием арестовать начальника концерна Александра Нестерова.

Ранее Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении лиц из концерна «Автоматика».

По предварительным данным следствия, «Автоматика» получила от Министерства промышленности и торговли субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку купленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.

В Минпромторге, компании «Ростех» и СК пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.