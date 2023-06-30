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Обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика опекун из Екатеринбурга не признала вину

Обвиняемая в убийстве шестилетнего сына в Екатеринбурге заявила о несчастном случае

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Вероника Наумова/VK

Опекун Вероника Наумова, которую обвинили в истязании и убийстве своего шестилетнего подопечного Далера, не признала свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего следователя СО по Чкаловскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области Евгению Дидык.

По словам Дидык, женщина сказала, что ребенок погиб в результате несчастного случая.

«Фактически вину в убийстве она не признает», — сообщила следователь.

Наумовой предъявили обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат на ребенка, который пропал несколько месяцев назад.

Тело мальчика нашли в сумке на территории гаражного комплекса. Более тысячи человек искали ребенка три дня после того, как его опекун заявила, что мальчик пропал. На допросе женщина призналась, что не сказала, что спрятала тело, так как боялась, что у нее отберут остальных детей.

Наумова с мужем воспитывают шестерых детей, из них трое — их биологические дети. В СК заявили, что отец «в настоящее время находится далеко от дома», поэтому детей забрали органы опеки.

30 июня Наумову арестовали до 26 августа.

Ранее студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена.

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