Стало известно, что обсуждали кардинал Дзуппи и патриарх Кирилл

Кардинал Маттео Дзуппи и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи обсуждали гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу святого престола.

В пресс-службе пояснили, что результаты встречи представителей двух церквей будут доведены до папы Римского Франциска, чтобы определить дальнейшие шаги, которые «необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей достижения мира».

Отмечается, что в Ватикане назвали встречу кардинала Дзуппи и патриарха Кирилла плодотворной.

29 июня в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла и кардинала Дзуппи. В ходе встречи патриарх заявил, что «церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости».

Кардинал Дзуппи прибыл в Москву 27 июня.

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