Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что обсуждали кардинал Дзуппи и патриарх Кирилл

Ватикан: кардинал Дзуппи и патриарх Кирилл обсуждали гуманитарные инициативы, ведущие к миру

Кардинал Маттео Дзуппи и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи обсуждали гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу святого престола.

В пресс-службе пояснили, что результаты встречи представителей двух церквей будут доведены до папы Римского Франциска, чтобы определить дальнейшие шаги, которые «необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей достижения мира».

Отмечается, что в Ватикане назвали встречу кардинала Дзуппи и патриарха Кирилла плодотворной.

29 июня в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла и кардинала Дзуппи. В ходе встречи патриарх заявил, что «церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости».

Кардинал Дзуппи прибыл в Москву 27 июня.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях