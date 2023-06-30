В Хакасии водой из отремонтированного водопровода отравились более 40 человек

В Хакасии водой из-под крана отравились более 40 человек. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, массовое отравление произошло после запуска отремонтированного водопровода.

Инцидент произошел в конце этой весны в Черногорске. Сотрудниками ведомства было установлено, что свыше 40 местных жителей обратились с признаками острой кишечной инфекции в городскую больницу с 22 по 31 мая.

Прокурорская проверка показала, что незадолго до этого в одном из районов проходил ремонт системы централизованного водоснабжения, послеремотный запуск которой был проведен с нарушением СанПиН. Отравление десятков человек произошло из-за отсутствия предварительного контроля качества питьевой воды. Его проведение могло бы заранее выявить несоответствие образцов с санитарно-микробиологическими показателям безопасности.

Ознакомившись с результатами проверки, за дело взялся СК. К настоящему времени следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ. В случае обвинительного приговора фигурантам может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее Роспотребнадзор заявил о выявлении норовирусной инфекции в лагере в Амурской области, где отравились 86 детей.