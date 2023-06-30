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Врач перечислила опасные заболевания, которые приводят к вздутию живота

Гастроэнтеролог Выборнова заявила, что вздутие живота может быть симптомом онкологии

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Частой причиной обращения к гастроэнтерологу становятся жалобы на вздутие в животе. Пациенты описывают проблему разными способами: говорят о надутом животе, беспокоящих звуках бурления в кишечнике, коликах и урчании, повышенном отхождении газов. Все это сигнализирует о том, что есть нарушение пищеварения, которое привело к дисбактериозу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра БЕВЗ Наталия Выборнова.

По словам эксперта, как такого диагноза дисбактериоз в медицине нет. Есть аббревиатура СИБР – синдром избыточного бактериального роста.

«Прежде всего при наличии избыточного бактериального роста необходимо исключить онкологические заболевания пищевого тракта, которые сопровождаются этими симптомами. Также способствовать СИБР могут злокачественные или воспалительные образования, дивертикулы и длительный прием желудочных препаратов, блокирующих кислотность», – сообщила Наталия Выборнова.

Причиной вздутия часто становятся также хеликобактериоз и целиакии или непереносимость глютена, а также непереносимость лактозы или фруктозы.

«Вздутие может свидетельствовать об атрофическом гастрите, наличии патологических микроорганизмов и паразитов, а также о наличии эластазы, которая указывает на недостаточную функцию поджелудочной железы», – констатировала гастроэнтеролог.

Врач рекомендовала не игнорировать повышенное газообразование и не медлить с обращением к врачу.

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