Патриарх Кирилл встретился с посланником папы Римского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 29 июня, провел в Москве встречу с посланником папы Римского по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, передает РИА Новости.

В ходе встречи патриарх заявил, что «церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости». Он считает, что «все силы мира» должны объединяться «для предотвращения крупного вооруженного конфликта».

«Папа Римский (Франциск) очень хотел, чтобы я встретился с патриархом Кириллом», — сказал в свою очередь кардинал.

По его словам, понтифик желает узнать мнение патриарха «о ситуации, в которой мы находимся, и возможной встрече с ним».

29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков провел встречу с Дзуппи. По словам представителя Кремля, на ней речь шла об обмене мнениями по гуманитарным вопросам.

Накануне стало известно, что посланник по мирному решению на Украине прибыл в Москву вечером 27 июня. Отмечалось, что целью визита будет «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения... путей для достижения справедливого мира».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.