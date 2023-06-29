Оставленный женой россиянин нанял киллера для ее нового возлюбленного за 100 тыс. рублей

Жителя Бежецка подозревают в организации и приготовлении наемного убийства. Как говорится на сайте СУ СК России по Тверской области, мужчина нашел исполнителей, которые затем рассказали о готовящемся преступлении правоохранителям.

Весной супруга 55-летнего подозреваемого разорвала с ним отношения. Оставленный муж, зная об интересе своей жены к 43-летнему местному жителю, решил расправиться с ним с помощью посредника.

Мужчина обратился с просьбой найти исполнителя к своему знакомому, и вскоре наемный убийца вышел с ним на связь. За 100 тыс. руб. он согласился устранить младшего соперника заказчика, однако затем оба посвященных в дела злоумышленника сообщили о его намерениях в органы внутренних дел.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. После этого оперативные сотрудники МВД зафиксировали передачу денежных средств «киллеру», отчитавшемуся организатору об успешно завершенной операции. В тот же день, 26 июня, подозреваемый был задержан полицейскими.

Ожидается, что во время расследования он будет находиться под стражей.

Ранее в Индии мужчина женился на жене любовника своей бывшей супруги, чтобы отомстить ей.