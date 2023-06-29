Член банды Шамиля Басаева получил 20 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба россиянина Романа Гакаева к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима по обвинению в нападении на российских военных в Чечне в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Согласно информации суда, Гакаев обвинен в совершении вооруженного мятежа, участии в нападениях вооруженной группы и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данным следствия, россиянин в 1999 году вступил в одну из банд Басаева и Хаттаба, а 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Республики Чечня члены банды напали на военнослужащих в войсковой части Министерства обороны Российской Федерации. В результате этой атаки погибли 15 солдат, еще 28 получили ранения.

В Генеральной прокуратуре России сообщали, что северокавказскими судами за участие в этом преступлении к длительным срокам лишения свободы приговорены 25 боевиков.

Ранее следователи завершили расследование уголовных дел в отношении участников банды Басаева и Хаттаба.