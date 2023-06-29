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В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар

МЧС: в Нижнем Новгороде горят фура и несколько гаражей

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Роман Кудельский/Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/VK

В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации ведомства, в 9:45 поступило сообщение о пожаре по адресу шоссе Жиркомбината, 22. Горит фура и несколько гаражей. К ликвидации огня привлечены 51 человек и 14 единиц техники.

Как сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород», по неофициальным данным, взорвалась цистерна на складе лакокрасочных покрытий. Портал утверждает, что есть пострадавшие, на место прибыли несколько машин реанимации.

В начале этой недели пожар произошел на территории зоопарка Ростова-на-Дону. Пламя охватило площадь в 300 квадратных метров. Очевидец пожара в зоопарке Александр рассказал «Газете.Ru», что дым было видно за километр.

25 июня в многоэтажном доме в подмосковном городе Королев произошел пожар.

Ранее СМИ опубликовали кадры с пылающим жилым небоскребом в Объединенных Арабских Эмиратах.

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