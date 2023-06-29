Тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли в сумке

Тело пропавшего 6-летнего Далера нашли волонтеры отряда «ЛизаАлерт» утром 29 июня в гаражном комплексе. Тело было спрятано в сумку.

Смерть Далера наступила несколько дней назад. Об этом сообщили в Следственном комитете изданию E1.

Ранее сообщалось, что утром 26 июня 2023 года шестилетний мальчик вышел из квартиры жилого дома, который находится на Симферопольской улице. После этого его никто не видел. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Через какое-то время следователи задержали мачеху шестилетнего мальчика. По словам руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова, были установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся его официальным опекуном.

Ранее студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена.