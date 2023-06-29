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Российские СМИ сообщили об уголовном деле против структуры «Ростеха»

«Ъ»: против структуры «Ростеха» завели дело об особо крупном мошенничестве

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении лиц из концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«СКР возбудил уголовное дело о махинациях при создании антенных систем на субсидии Минпромторга», — говорится в материале.

По данным следствия, «Автоматика» получила от Министерства промышленности и торговли субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку купленные в КНР антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.

По информации издания, на текущем этапе расследования подозреваемые, обвиняемые или задержанные отсутствуют.

В Минпромторге, «Ростехе» и СК пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации намеревалось с помощью Следственного комитета России вернуть около 300 млн руб. субсидии, которая была выделена концерну «Автоматика» на разработку антенных систем станций спутниковой связи.

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