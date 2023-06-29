Российские родители назвали причины, почему не обращаются с ребенком к психологу

42% российских родителей в результате работы с детским психологом отмечают, что работа со специалистом принесла положительный эффект. При этом каждый пятый родитель готов обращаться исключительно к бесплатным детским психологам, еще 40% – со стоимостью консультации до 1 тысячи рублей. Это показало исследование образовательной компании Maximum Education и онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее часто (18%) родители опасаются, что ребенок в процессе обучения в школе может столкнуться со стрессом, тревогой и усталостью. 15% родителей опасаются буллинга. 12% россиян волнуются из-за успеваемости ребенка, а 11% – из-за возможности попадания ребенка в плохую компанию.

Среди имеющихся проблем родители выделяют у своих детей следующие: большое количество домашних заданий и высокая учебная нагрузка (14%), недостаток концентрации, усидчивости и внимательности (12%), проблемы с усвоением материала (10%), тревога ребенка из-за необходимости принять решение о дальнейшем образовании (10%), стресс из-за контрольных работ (9%), ОГЭ и ЕГЭ (8%).

68% родителей в России не обращаются к детскому психологу для решения проблем своего ребенка по разным причинам. Основная причина — незнание, как его подобрать (38%).

Каждый пятый родитель (из тех, кто не обращается к специалисту) считает, что проблемы ребенка – это временное и возрастное, рано или поздно они исчезнут сами. Для 16% россиян детский психолог – слишком дорогая услуга. У 13% родителей ребенок отказывается обращаться к специалисту. При этом подавляющее большинство родителей (95%) готовы обратиться к детскому психологу, если ребенок попросит об этом.

В 42% случаев занятия с детским психологом оказались эффективными. Еще 42% родителей отметили, что психолог помог их детям, но частично. Только 17% родителей признались в полном отсутствии результата после занятий с детским психологом у своего ребенка.

Каждый шестой родитель признался, что его мнение о детских психологах изменилось в лучшую сторону после того, как их ребенок начал занятия со специалистом. 73% родителей продолжают позитивно относиться к детским психологам. Только 10% родителей разочаровались в детских психологах, сменив положительное отношение к ним на негативное.

Ранее в Госдуме предложили создать при школах спортивно-патриотические лагеря для детей.