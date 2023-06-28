Гособвинение заочно запросило для Красильщика 9 лет колонии

Гособвинитель попросил суд заочно приговорить к девяти годам колонии медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу... назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима», — сказал прокурор.

Также он потребовал запретить Красильщику четыре года после выхода на свободу «администрировать сайты в интернете».

11 июля 2022 года Красильщик был объявлен Россией в международный розыск. Басманный районный суд Москвы 16 марта 2023 года заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Как уточняется, срок действия меры пресечения в отношении журналиста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

23 мая стало известно, что Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильи Красильщика.

Глава правозащитной организации «Агора» (признана в РФ нежелательной организацией) Павел Чиков (признан в РФ иностранным агентом) заявлял, что Красильщик в настоящее время находится не в России.

Ранее сообщалось, что в РФ одобрили лишение свободы сроком до 7 лет за дискредитацию добровольцев СВО.