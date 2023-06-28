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Премьер Швеции назвал «законным, но неуместным» сожжение Корана в Стокгольме

Премьер Швеции Кристерссон: разрешение на акцию по сожжению Корана «законно, но неуместно»

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что решение полиции Стокгольма разрешить провести акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно». Его слова приводит Aftonbladet.

«То, что это законно, не означает, что я считаю это уместным»», — сказал премьер.

Ранее 28 июня стокгольмская полиция разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

По мнению Кристерссона, проводить такие мероприятия нецелесообразно. При этом он подчеркнул, что решения остаются за полицией.

«Мы живем в такое время, когда вы должны одуматься, мне трудно понять, почему вас хотят оскорбить», — сказал премьер-министр Швеции.

При этом он не захотел отвечать на вопрос о возможном влиянии акции с сожжением священной книги мусульман на перспективы вступления Швеции в НАТО.

Ранее россиянин Журавель сжег Коран на фоне мечети в Волгограде.

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