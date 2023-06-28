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Активисты в Швеции готовят новую акцию по сожжению Корана

Полиция Стокгольма разрешила проведение акции с сожжением Корана у мечети

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Depositphotos

Полиция шведского Стокгольма разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью. Об этом сообщает Шведское радио.

Весной полиция отказала в проведении такой акции. Сейчас правоохранители уступили из-за решения суда, согласно которому для отказа в проведении общественного собрания требуется веская причина. Мероприятие может быть отменено в том случае, если существует угроза нарушения порядка и безопасности.

21 января Расмус Палудан, возглавляющий датскую ультраправую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. При этом акция была согласована с мэрией. Как заявил Палудан, он сжег священную книгу мусульман, протестуя из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО.

Действие Палудана вдохновило других экстремалов на сожжение Корана.

В мае этого года 19-летний Никита Журавель сжег Коран в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон. Видеозапись появилась на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины.

По данным СК РФ, молодой человек пытался разжечь религиозную рознь между последователями ислама и христианства в Волгоградской области. В дальнейшем дело Журавеля было передано в СК РФ по Чечне.

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