В горсовете Новосибирска лишили мандатов уехавших за границу депутатов

Глава постоянной комиссии Горсовета Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев сообщил ТАСС, что на очередной сессии депутаты приняли решение о лишении полномочий в связи с утратой доверия двух депутатов — Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан в РФ иностранным агентом).

Он пояснил, что причиной стало непредоставление декларации о доходах.

«В действиях депутата Пироговой и Бойко имеются признаки несоблюдения ограничений запретов неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», — сказал Атякшев.

Против досрочного прекращения полномочий проголосовал один депутат, остальные 38 политиков проголосовали «за».

Полномочия депутатов, а также трудовые договора их помощников истекают 4 июля.

В объединении «Коалиция 2020», от которой избирались Пирогова и Бойко, заявили, что депутаты будут оспаривать решение в суде.

Бойко покинул территорию России в 2021 году после ряда административных штрафов за организацию незаконных акций. В феврале МВД объявило его в розыск, весной Минюст признал его иноагентом.

Пирогову, которая также покинула Россию, МВД объявило в розыск после возбуждения против нее дела о распространении фейков о ВС РФ.