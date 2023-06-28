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Россиянам разрешили отказываться от украинского гражданства

МВД РФ начало принимать заявления лиц с двойным гражданством об отказе от паспорта Украины

Территориальные органы Министерства внутренних дел России начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством о нежелании состоять в гражданстве Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РФ.

В министерстве пояснили, что с момента подачи такого заявления россияне будут считаться не имеющими гражданства Украины.

С соответствующим заявлением можно обратиться в любой территориальный орган МВД России или подать его посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

При этом граждане России, достигшие 14 лет, могут подать заявление самостоятельно. От имени детей младшего возраста могут обратиться родители или законные представители.

«Использование данного механизма позволит имеющим гражданство Украины россиянам в полной мере реализовать свои права в тех случаях, когда наличие гражданства иностранного государства является ограничивающим фактором», — говорится в сообщении МВД РФ.

В частности, речь идет о тех случаях, когда россияне желают участвовать в выборах, а также при оформлении допуска к государственной тайне или трудоустройстве в государственные и муниципальные органы.

В марте этого года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве.

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