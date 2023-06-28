Спасатель рассказал, какие правила позволят избежать смертельного удара молнией

Практически во всех случаях попадание молнии в человека приведет к его гибели, поэтому важно знать правила, которые помогут уберечься от ее удара. Об этом телеканалу «360» рассказал заслуженный спасатель России Александр Гофштейн после новости о том, что мужчина умер после получения удара молнии в голову на овощебазе в Краснодаре.

«В момент грозы очень важно, где она вас застает. Если это строение, сооружение или что-то в этом духе, то надо предполагать, что молнии всегда, как любому току, рациональнее пройти по линии наименьшего сопротивления, то есть зацепить наиболее высокие предметы. Не становитесь под отдельно стоящее дерево — это уже готовый молниеотвод, не стойте у металлических столбов, мачт, флагштоков, конструкций, мостов — это для молнии прекрасная добыча», — предупредил Гофштейн.

Спасатель посоветовал искать ямы или канавы, если вы находитесь в поле, необходимо опуститься как можно ниже, чтобы избежать удара молнии. Если в этот момент вы едете на велосипеде, мотоцикле, важно слезть с него, потому что металлические предметы являются проводниками тока. От зонтика в такую погоду тоже лучше отказаться. Помимо этого, во время грозы эксперт не советует приближаться к водоемам.

«Во время грозы категорически нельзя находиться где-нибудь на высоте, проводить какие-то работы там — по укладке кирпичной кладки, работы на подъемном кране. Люди должны покинуть это категорически и даже не обсуждать — слабый ли дождик, слабая ли гроза. Находясь на высоте, вы себя подвергаете страшному риску», — заключил Гофштейн.

Накануне УМВД России по Краснодару сообщало об инциденте с мужчиной, который умер на Кубани после удара молнии. По данным полиции, погибший 49-летний житель Симферополя приехал в Краснодар для закупки фруктов и овощей. Правоохранители проводят проверку.