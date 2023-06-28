Сильные дожди затопили Благовещенск

В городе Благовещенск ливень, который шел на протяжении более шести часов, затопил улицы, сообщает РИА Новости.

По данным Амурского гидрометцентра, прошедший ливень обрушил на улицы города две трети месячной нормы осадков.

На кадрах видео видно, как уровень воды поднимается до середины колеса автомобилей, которые двигаются по затопленным улицам. Власти города призвали жителей быть осторожными.

Ранее на Владивосток вновь обрушилась непогода.

Там сверкают молнии, льет дождь, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Один из торговых центров затопило. Чтобы улучшить сток воды с дорог, городские службы сняли люки и защитные решетки. Власти призывают водителей и пешеходов быть внимательными. Коммунальщики продолжают устранять последствия предыдущего циклона, расчищают улицы и убирают поваленные деревья.