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Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Около 300 тысяч мусульман ожидается на празднование Курбан-байрама в Москве

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

В среду, 28 июня, около миллиарда мусульман со всего мира отметят День жертвоприношения, известный под названиями Ид аль-Адха и Курбан-байрам.

Каждый мусульманин, имеющий на это средства, может ограничиться одной овцой для приношения, но также группе до десяти приверженцев ислама достаточно одной головы крупного скота, пишет «Интерфакс».

При этом мясо жертвы должно быть молодым и не иметь изъянов. Две трети мяса следует раздать неимущим, остальное идет на трапезу семьи. Жертвоприношения происходят в память пророка Ибрагима, который готов был принести в жертву сына Исмаила, чтобы доказать преданность богу. Однако бог, согласно Корану, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сына руку и послал Ибрагиму белого Агнца, который был принесен в жертву.

В дни Курбан-байрама принято надевать новую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы родных. Руководство мусульманской общины ожидает утром около 300 тысяч мусульман в Москве и около 200 тысяч в Московском регионе. К организации праздничного намаза привлечены волонтеры, которые на различных языках помогут верующим ориентироваться на улицах, выходах из метро и улицах. В Саудовской Аравии день жертвоприношения — это кульминация хаджа — ежегодного мусульманского паломничества к святыням Медины и Мекки. В этом году в этом году там собралось около 2,5 млн верующих, в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.

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