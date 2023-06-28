Врач рассказал, что людям в возрасте стоит с осторожностью заниматься сексом

Секс после 50 лет полезен: он улучшает качество сна, тренирует сердечно-сосудистую систему и укрепляет иммунитет, помогает снизить риск множества «интимных» заболеваний, в том числе атрофического вагинита у женщин, простатита у мужчин. Однако людям старшего возраста, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями, стоит заниматься им с осторожностью. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач акушер-гинеколог Лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

По словам эксперта, наиболее распространенные риски секса для людей старшего возраста связаны с патологиями сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы, а также опорно-двигательного аппарата.

«С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается, поэтому резкое увеличение нагрузки во время секса у людей, например, страдающих ишемической болезнью сердца или артериальной гипертензией может привести к острому приступу стенокардии – состоянию, при котором уменьшается приток крови к сердечной мышце, инфаркту миокарда или резкому скачку артериального давления. Если человек страдает сердечно-сосудистой патологией, ему стоит обсудить с врачом возможные риски занятия сексом и правила предосторожности», – сообщил Денис Банный.

Он отметил, что с возрастом также снижается местный и общий иммунитет, поэтому также повышается риск воспалительных процессов. Из-за этого во время секса людям в возрасте рекомендуется использовать презервативы и интимную смазку, заботиться о личной гигиене.

«В том числе для поддержания местного иммунитета влагалища женщинам следует использовать для подмывания средства, содержащие молочную кислоту», – посоветовал врач.

Что касается осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата во время секса, они связаны с тем, что с возрастом снижается эластичность связок и прочность костей.

«Позы, которые требуют большой физической нагрузки, способны спровоцировать растяжения, вывихи и другие травмы. Поэтому следует прислушиваться к своим ощущениям и выбирать позиции, которые соответствуют физической форме. А еще важно помнить: заниматься сексом не поздно и не стыдно в любом возрасте. Однако при возникновении дискомфорта или болезненных ощущений терпеть симптомы не нужно – важно обратиться к врачу и пройти обследование», – констатировал эксперт.

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