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Работа некоторых станций метро Москвы изменится из-за Курбан-байрама

Дептранс Москвы сообщил об ограничениях в работе метро из-за Курбан-байрама 28 июня

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На некоторых станциях московского метрополитена, расположенных возле мечетей, 28 июня возможны ограничения входа и выхода в связи с празднованием Курбан-байрама. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram.

«На станциях метро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в публикации.

В пресс-службе ведомства горожанам порекомендовали быть внимательными, соблюдать правила пользования подземкой и выполнять требования работников полиции и метрополитена.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении дополнительных четырех нерабочих дней в республике в связи с религиозными праздниками. Одним из них стало 30 июня текущего года в связи с празднованием Курбан-байрама (мусульманский праздник). Аксенов подчеркнул, что в Республике Крым уважают духовные традиции всех проживающих в нем народов.

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