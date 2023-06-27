Работа некоторых станций метро Москвы изменится из-за Курбан-байрама

На некоторых станциях московского метрополитена, расположенных возле мечетей, 28 июня возможны ограничения входа и выхода в связи с празднованием Курбан-байрама. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram.

«На станциях метро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в публикации.

В пресс-службе ведомства горожанам порекомендовали быть внимательными, соблюдать правила пользования подземкой и выполнять требования работников полиции и метрополитена.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении дополнительных четырех нерабочих дней в республике в связи с религиозными праздниками. Одним из них стало 30 июня текущего года в связи с празднованием Курбан-байрама (мусульманский праздник). Аксенов подчеркнул, что в Республике Крым уважают духовные традиции всех проживающих в нем народов.